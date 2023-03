Pogoda na dziś - wtorek 21.03. Pochmurny i deszczowy pierwszy dzień wiosny kalendarzowej

Pogoda na dziś. Wtorek 21.03, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, będzie deszczowy w prawie całej Polsce. Zrobi się trochę chłodniej, miejscami w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach jedynie 8 stopni Celsjusza.

Wtorek 21.03 będzie pochmurny, choć możemy też liczyć na przejaśnienia. Chwilami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Ominą one jedynie Dolny Śląsk i Wielkopolskę. Termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu i zachodu nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek osiągnie poziom 70-90 procent, jej najwyższa wartość wystąpi w południowo-wschodniej części kraju. Mieszkańcy południowego zachodu, a także częściowo centrum Polski odczują komfort termiczny, w pozostałych regionach zaś będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeo za zachodzie oraz południowym wschodzie kraju okażą się niekorzystne. W pozostałych regionach aura nie będzie wpływać na samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, może również przelotnie padać deszcz. Termometry pokażą do 10 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Sopocie i Gdyni wtorek przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 10 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zapowiada się pochmurny wtorek w Poznaniu. Temperatura wyniesie maksymalnie 11 st C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr Ciśnienie będzie się wahać, południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek będzie pochmurno, ale jest też szansa na przejaśnienia. Termometry pokażą najwyżej 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek dla Krakowa prognozowane jest pochmurne niebo z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 990 hPa.

