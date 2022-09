Pogoda na dziś - wtorek, 20.09. Chłodno, deszczowo i pochmurno. Lokalnie zagrzmi

Wtorek zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami, tylko na północnym zachodzie kraju prognozuje się okresowe rozpogodzenia. Poza tym przelotnie popada deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Wybrzeżu zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na południu, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na północnym zachodzie i częściowo zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu.