Pogoda na dziś. We wtorek 20.05 będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Warunki biometeo przeważnie będą korzystne.

Wtorek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Jedynie w południowych regionach Polski wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a w pierwszej części dnia także przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centralnej Polsce, do 21 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr.