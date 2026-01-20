Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Wtorek przyniesie w większości Polski słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od -7/-6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -2/0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z południowego wschodu i południa, na ogół umiarkowanie. Miejscami porywy będą dość silne, w Sudetach dochodzące do 50-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całej Polsce i wyniesie między 60 a 70 procent. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka słoneczny wtorek. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek przyniesie w Trójmieście słońce. Termometry pokażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek będzie w Poznaniu słoneczny. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 2-3 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dzień we Wrocławiu zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie do 3-4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie słonecznie. Termometry pokażą nie więcej niż -5/-3 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się szybko zmniejszać.