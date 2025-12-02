Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury z przejaśnieniami na zachodzie, południu i miejscami w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 70 procent. Wszędzie będzie chłodno i wilgotno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie będzie pochmurno i mglisto. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko się obniżać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurny i mglisty. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w ciągu dnia będzie pochmurno i mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko się obniżać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się lekko obniżać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami, a do południa również mglisto. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się lekko obniżać, w południe wyniesie 993 hPa.

