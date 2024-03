Pogoda na dziś. We wtorek 19.03 w zachodniej części kraju można liczyć na momenty ze słońcem. W pozostałych regionach będzie pochmurno, a miejscami popada deszcz i śnieg z deszczem.

We wtorek na wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże, na zachodzie małe i umiarkowane. Opady deszczu pojawią się na Roztoczu Lubelskim, a śnieg z deszczem okresami popada w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w Bieszczadach.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Warunki biometeo

Warunki biometeo we wtorek

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku , Sopocie i Gdyni przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami pojawią się przelotne opady śniegu, okresami z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1025 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa we wtorek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 993 hPa.