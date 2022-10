Pogoda na dziś - wtorek 18.10. Pochmurno i deszczowo, ale wciąż ciepło

Pogoda na dziś, czyli na wtorek 18.10. W przeważającej części Polski dzień będzie pochmurny, a momentami przydadzą się parasole. Na termometrach zobaczymy od 15 do 21 stopni Celsjusza, a w prawie całym kraju odczujemy komfort termiczny.

Wtorek zapowiada się pogodnie jedynie w południowo-wschodniej Polsce. W pozostałej części kraju dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Rano mogą wystąpić lokalne mgły i zamglenia, głównie na północy kraju. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, poprzez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni.

Warunki biometeorologiczne - wtorek 18.10

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 80 procent. W prawie całym kraju zapanuje komfort termiczny, jedynie w południowo-wschodniej Polsce odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północy i korzystne na południowym wschodzie, w pozostałych regionach neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie wtorek przyniesie pochmurną aurę z umiarkowanym zachmurzeniem wzrastającym do dużego, a w godzinach popołudniowych także przelotnymi opadami do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr z południowego zachodu i zachodu okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni czeka pochmurny wtorek z przejaśnieniami. Okresowo spodziewane są opady deszczu. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu prognozowany jest pochmurny wtorek z przejaśnieniami i okresowymi, przelotnymi opadami. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach w południe zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno, a przelotnie może popadać. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 st. C. Wiatr z południowego zachodu i zachodu powieje słabo i umiarkowanie. Barometry pokażą w południe 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie wtorek upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. W południe ciśnienie osiągnie 995 hPa.

