Pogoda na dziś - wtorek 17.10. W części kraju spadnie deszcz, a wiatr silnie powieje

Pogoda na dziś. We wtorek 17.10 na przeważającym obszarze Polski będzie się przejaśniać i wypogadzać. W północnych regionach słabo popada deszcz i wiatr w porywach mocno się rozpędzi. Na termometrach będzie od 9 do 12 stopni Celsjusza.

Wtorek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centralnej części kraju, do 12 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunku zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie, w porywach osiągając prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.