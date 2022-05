Pogoda na dziś - wtorek 17.05. Uwaga na burze w górach

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W południowych i zachodnich regionach okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu, głownie w górach, możliwe są również burze z opadami rzędu 20 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku wschodniego i północnego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W trakcie burz będzie silny, w porywach rozpędzając się do 80-90 kilometrów na godzinę.