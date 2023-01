Pogoda na dziś - wtorek, 17.01. Miejscami dosypie śniegu, ale biomet niekorzystny w całym kraju

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i południu kraju okresami wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie prognozuje się opady mokrego śniegu do 3 centymetrów. W Karpatach sypnie do 5-10 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.