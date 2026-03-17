Prognoza pogody na wtorek

W większości kraju we wtorek pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie może popadać słaby deszcz poniżej litra na metr kwadratowy. Na południu wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw., a w rejonie górskim - deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura maksymalna okaże się dość wyrównana w całym kraju i wyniesie od 8 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr, przeważnie z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na zachodzie, gdzie nie przekroczy 60 procent, a najwyższa okaże się na południu - tam wyniesie 90 procent. W całym kraju będzie nam chłodno. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie na północy i południu, a na pozostałym obszarze warunki biometeo okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Powieje słabo z kierunków zmiennych i północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1011 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Trójmieście pojawi się dużo chmur, z których z przerwami słabo popada. Okresami rozwinie się zamglenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr z zachodu, skręcający na północny, okaże się słaby. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie, które w pierwszej połowie dnia przyniesie przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek mieszkańców Krakowa czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Z przerwami popada deszcz. Na termometrach pokaże się nie więcej niż 8 st. C. Wiatr z północnego zachodu, skręcający na północny, będzie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 996 hPa.

