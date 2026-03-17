Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 17.03. Dzień z opadami - i to nie tylko deszczu

|
Popada deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 17.03 przyniesie nieco chmur, z których w wielu rejonach pokropi. Będą miejsca, gdzie spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg.

W większości kraju we wtorek pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie może popadać słaby deszcz poniżej litra na metr kwadratowy. Na południu wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw., a w rejonie górskim - deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura maksymalna okaże się dość wyrównana w całym kraju i wyniesie od 8 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr, przeważnie z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-295622
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na zachodzie, gdzie nie przekroczy 60 procent, a najwyższa okaże się na południu - tam wyniesie 90 procent. W całym kraju będzie nam chłodno. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie na północy i południu, a na pozostałym obszarze warunki biometeo okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-295593
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Powieje słabo z kierunków zmiennych i północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1011 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Trójmieście pojawi się dużo chmur, z których z przerwami słabo popada. Okresami rozwinie się zamglenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr z zachodu, skręcający na północny, okaże się słaby. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie, które w pierwszej połowie dnia przyniesie przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek mieszkańców Krakowa czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Z przerwami popada deszcz. Na termometrach pokaże się nie więcej niż 8 st. C. Wiatr z północnego zachodu, skręcający na północny, będzie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 996 hPa.

Klatka kluczowa-295584
Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom