We wtorek w całej Polsce prognozowana jest pochmurna aura z niewielkim przejaśnieniami. Okresami popada śnieg do 1-4 cm - na Śląsku będzie mokry. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8/-6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -2/0 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Śląsku. Odczuwalny będzie umiarkowany i silny wiatr z południa.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na krańcach północno-zachodnich do ponad 80 procent w większości kraju, w pasie od północnego wschodu po południowy zachód. W całej Polsce pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie mieszkańcom stolicy pochmurną pogodę, okresami prognozowane są opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami. Okresami popada śnieg. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -5 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami powieje silniej. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu wtorek zapowiada się pochmurnie, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura osiągnie maksymalnie 0 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny dzień z okresowymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek aura w Krakowie okaże się pochmurna, okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Zaznaczy się słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 975 hPa i będzie się wahać.

