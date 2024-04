Pogoda na dziś, czyli na wtorek 16.04. Dzień w prawie całym kraju zapowiada się pochmurno i deszczowo, a z uwagi na silny wiatr - także zimno. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne. Termometry wskażą od 8 do 14 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - wtorek 16.04

Wtorek przyniesie pogodne niebo jedynie w regionie Dolnego Śląska i Wzniesień Zielonogórskich. W pozostałych regionach prognozowane jest pochmurne niebo z przejaśnieniami, ale także opadami. Niebezpieczna aura może zawitać na Mazowsze i Podlasie - tam wystąpić mogą burze z opadami 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu okaże się przeważnie umiarkowany, okresami w porywach sięgając 60 km/h, a w strefie brzegowej - nawet powyżej tej wartości.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza w całej Polsce będzie wysoka, od 80 procent w regionach południowo-zachodnich po ponad 90 procent na północy i wschodzie. We wszystkich regionach odczujemy zimno. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wtorek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami z porywami przekraczającymi 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W południe barometry pokażą 995 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka we wtorek pochmurne niebo. W ciągu dnia popada deszcz. Termometry wskażą do 12 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr, okresami osiągający prędkość do 60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 975 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurny wtorek z przejaśnieniami, ale i z deszczem spodziewany jest w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami z porywami sięgającymi 60 km/h. Barometry wskażą w południe 988 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie we wtorek zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami i opadami deszczu, szczególnie w godzinach przedpołudniowych. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 11 st. C. Umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągający prędkość do 60 km/h, powieje z zachodu i południowego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pogodne niebo prognozowane jest we wtorek we Wrocławiu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami w porywach rozwijający się do 60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa.

