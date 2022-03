Pogoda na dziś - wtorek 15.03. Południe i zachód ciepłe, reszta kraju chłodna

We wtorek będzie przeważać duże zachmurzenie, lokalnie wzrośnie do całkowitego. Na więcej rozpogodzeń można liczyć tylko w południowej i północno-wschodniej części kraju. Miejscami możliwe są słabe symboliczne opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 st. C we wschodnich i północnych regionach do 12-14 st. C na południu kraju. Wiatr o słabej sile powieje z kierunku południowo-zachodniego, skręcając na zachodni.