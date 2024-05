Pogoda we wtorek 14.05 będzie dopisywać. Synoptycy nigdzie nie zapowiadają opadów. Na termometrach zobaczymy od 18 do 24 stopni Celsjusza.

We wtorek możemy spodziewać się zachmurzenia od bezchmurnego nieba na zachodzie i południu do umiarkowanego, przejściowo nawet dużego na wschodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23-24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.