Pogoda na dziś - wtorek 14.02. W niektórych regionach może popadać

Pogoda na dziś. Wtorek 14.02 przyniesie pochmurną aurę z lokalnymi opadami deszczu na południowym wschodzie kraju. Rozpogodzenia pojawią się w nielicznych miejscach. Biomet będzie niekorzystny.

We wtorek będzie pochmurno z rozpogodzeniami w rejonie Mazur i Podlasia. Lokalnie, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju, mogą pojawiać się słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 5-6 st. C w środkowych regionach, do 8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków zachodnich.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 80-90 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalny komfort termiczny. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie się waha, w południe barometry wskażą 1020 hektpaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą do 7 st. C. w najcieplejszych chwilach. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1035 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu będzie pochmurno. Słupki termometrów podniosą się do 6 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni spodziewać się we wtorek pochmurnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, Ciśnienie nieznacznie się waha, w południe wyniesie 1005 hPa.

