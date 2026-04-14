Prognoza Pogoda na dziś - wtorek, 14.04. Będzie nawet 18 stopni, ale powieje dość silny wiatr

Wtorek zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym na wschodzie kraju oraz dużym i całkowitym na zachodzie i w centrum. W drugiej części dnia, lokalnie na zachodzie, pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy, a maksymalnie do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 15-16 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 17-18 st. C na południu kraju. Z południowego wschodu nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Najwyższą wartość wilgotności powietrza odnotujemy we wtorek na południowym zachodzie, wyniesie do 90 procent. Im dalej na północny wschód, tym jej wartość będzie spadać, do około 50 procent. Warunki biometeo okażą się zróżnicowane, od chłodu na północnym wschodzie, przez komfort termiczny w centrum, po ciepło na południowym zachodzie. Warunki biometeo będą neutralne w całej Polsce.

Pogoda na dziś - Warszawa

Na wtorek dla Warszawy prognozowane jest dość pogodne niebo, padać nie powinno. Termometry pokażą do 15-16 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego wschodu. W południe barometry pokażą 1010 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu prognozowany jest raczej pochmurny wtorek i bez opadów. Temperatura wzrośnie do 13-14 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni, który okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe na barometrach zobaczymy 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dla Poznania na wtorek prognozowany jest pochmurny dzień. Nie powinno jednak padać. Termometry pokażą do 14-15 st. C. Nadciągnie umiarkowany wiatr, w porywach dość silny, powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie sięgnie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

To będzie pochmurny wtorek we Wrocławiu, ale padać nie powinno. Spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 17-18 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, który okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa, jego wartość ma się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie na niebie pojawi się duże zachmurzenie, padać jednak nie powinno. Na termometrach zobaczymy do 17-18 st. C. Nadciągnie umiarkowany wiatr ze wschodu. W południe na barometrach zobaczymy 992 hPa, ciśnienie będzie się wahać.