Pogoda na dziś - wtorek 13.06. Większość kraju w objęciach deszczowego frontu

Wtorek w większości kraju przyniesie słabe opady deszczu. Będzie wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach. Termometry wskażą od 15 do 22 stopni Celsjusza.

Polska znajduje się pod wpływem wyżów znad północnej części Atlantyku i Rosji, w umiarkowanie chłodnym powietrzu polarnym, płynącym z północnego wschodu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek Jak dodaje, niże znad południowej pchają od wschodu w kierunku naszego kraju słabo aktywny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu, który we wtorek ma objąć prawie wszystkie regiony Polski, oprócz położonych na północy. Opady deszczu będą jednak niewielkie i punktowe.

Pogoda na dziś - wtorek 13.06

Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunku północno-wschodniego będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą.