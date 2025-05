We wtorek będzie na ogół pogodnie. We wschodniej i północnej Polsce chmur może być nieco więcej, tam też słabo, przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, przez 16 stopni w Warszawie, do 20 st. C w Zielonej Górze. Północy wiatr okaże się słaby lub umiarkowany.