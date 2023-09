Pogoda na dziś - wtorek 12.09. Nawet 30 stopni w cieniu

Pogoda na dziś. Wtorek 12.09 upłynie pod znakiem słońca we wszystkich regionach. Lokalnie na zachodzie deszcz może popadać wieczorem. Temperatura będzie wysoka.

We wtorek będzie panować pogodna i słoneczna aura. W godzinach wieczornych na krańcach zachodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na północy do 30 st. C w południowo-zachodniej części kraju. Wiatr powieje słabo, z kierunków południowych.