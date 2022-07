Pogoda na dziś - wtorek, 12.07. Część Polski słoneczna, jednak większości aura nie dopisze

Pogoda na dziś. Wtorek 12.07 w zachodniej części kraju przyniesie słońce i ciepło. W pozostałych regionach dzień zapowiada się pochmurno i deszczowo. W całym kraju będzie porywiście wiać, miejscami nawet do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W poniedziałek na zachodzie Polski będzie pogodnie, a miejscami nawet słonecznie. We wschodniej połowie kraju czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie i południu możliwe są również pojedyncze burze. W drugiej części dnia strefa ciągłych opadów obejmie wschodnie oraz północno-wschodnie regiony - spadnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni Celsjusza w Suwałkach i Białymstoku do 24-25 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, rozpędzający się od 40-50 kilometrów na godzinę na zachodzie i w centrum kraju do 70-80 km/h na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Powieje z kierunku północno-zachodniego.

Prognoza pogody na wtorek 12.07 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek 12.07

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie od 60 do 90 procent, przy czym najwyższa będzie na północnym wschodzie Polski. Tam, w także wzdłuż wybrzeża, odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. W większości kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek 12.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie prognozowane jest duże zachmurzenie, w większości bez opadów, jednak z uwagi na rodzaj zachmurzenia nie można wykluczyć przelotnego opadu deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny (40-60 km/h). Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1000 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny wtorek z małym, przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje północno-zachodni umiarkowany, w porywach silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek aura w Poznaniu będzie pochmurna. Wystąpi małe, przejściowo umiarkowane zachmurzenie, możliwy będzie także słaby i przelotny opad deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek przyniesie we Wrocławiu małe, przejściowo umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia ze słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu. Możliwa będzie słaba burza. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach silny. Ciśnienie w południe spadnie do 986 hPa.

Warunki drogowe we wtorek 12.07 tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl