Pogoda na dziś - wtorek, 12.05. Tutaj spadnie najwięcej deszczu

Burze w wielu regionach
Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Pogoda na dziś. Wtorek, 12.05, przyniesie wielu regionom kraju opady deszczu, które są tak potrzebne roślinom. Poza tym pojawią się burze. Termometry wskażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza.

Wtorek na wschodzie i częściowo w centrum kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 10-20 litrów na metr kwadratowy. W pasie Polski wschodniej spodziewane są burze. Na zachodzie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 stopni Celsjusza na południu, zachodzie i w centrum do 14-16 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 90 procent. W wielu regionach będzie chłodno, tylko mieszkańcy wschodniej części Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się we wschodniej połowie kraju niekorzystne, na krańcach zachodnich - korzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 5-15 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni, Sopotu pochmurny wtorek. Przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Słupki rtęci pokażą 13-14 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę, przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 13-14 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, nad ranem pojawi się deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-13 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, będzie wiał z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu. W godzinach popołudniowych spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie spadać.

Źródło: tvnmeteo.pl
pogoda prognoza pogody burze ulewy
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
