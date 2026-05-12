Prognoza Pogoda na dziś - wtorek, 12.05. Tutaj spadnie najwięcej deszczu Damian Zdonek |

Prognoza pogody na wtorek

Wtorek na wschodzie i częściowo w centrum kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 10-20 litrów na metr kwadratowy. W pasie Polski wschodniej spodziewane są burze. Na zachodzie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 stopni Celsjusza na południu, zachodzie i w centrum do 14-16 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 90 procent. W wielu regionach będzie chłodno, tylko mieszkańcy wschodniej części Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się we wschodniej połowie kraju niekorzystne, na krańcach zachodnich - korzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 5-15 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni, Sopotu pochmurny wtorek. Przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Słupki rtęci pokażą 13-14 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę, przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 13-14 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, nad ranem pojawi się deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-13 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, będzie wiał z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu. W godzinach popołudniowych spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie spadać.