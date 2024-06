Pogoda na dziś. Wtorek 11.06 przyniesie nam stosunkowo chłodną aurę - na termometrach zobaczymy od 17 do 23 stopni Celsjusza. Odczucie to pogłębi wysoka wilgotność powietrza. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W Bieszczadach pojawią się burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-70 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany wiatr, tylko w strefie brzegowej podmuchy mogą być okresami silniejsze.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza oscylować będzie na poziomie około 90 procent. Dzień zapowiada się chłodno i wilgotno. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś- Warszawa

Pochmurna aura czeka we wtorek mieszkańców Warszawy, a po południu może dodatkowo popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 996 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wtorek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na barometrach w południe zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu spodziewany jest pochmurny wtorek. W ciągu dnia może przelotnie padać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni. Ciśnienie wyniesie w południe 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zapanuje zmienne zachmurzenie, przelotnie popada również deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurna aura z deszczem prognozowana jest we wtorek w Krakowie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie osiągnie w południe 981 hPa.

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl