Pogoda na dziś - wtorek 09.05. Dużo słońca, wiatr chwilami mocno powieje

Pogoda na dziś. We wtorek 09.05 wszędzie można spodziewać się dużej ilości słońca. Temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr może mocno się rozpędzać.

Wtorek będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach osiągając 50-60 kilometrów na godzinę.