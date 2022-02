Pogoda na dziś - wtorek 08.02. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, maksymalnie 8 stopni

Pogoda na dziś. We wtorek opady pojawią się w całym kraju. Synoptycy zapowiadają deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach będzie maksymalnie od 2 do 8 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Z północnego zachodu na południowy wschód będą wędrować opady deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie do 5-10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich. Będzie umiarkowany, jedynie w zachodnich i północnych regionach dość silny. W porywach osiągnie tam prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.