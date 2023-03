Pogoda na dziś - wtorek 07.03. Śnieg, deszcz i porywy wiatru. Nawet do 80 kilometrów na godzinę

Pogoda na dziś. Wtorek 07.03 w części Polski upłynie z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Wiatr we wszystkich regionach mocno powieje. Termometry wskażą maksymalnie od 1 do 8 stopni Celsjusza.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. W zachodnich i północnych regionach pojawią się opady śniegu, podczas których spadnie do 5 centymetrów. Będą one przechodzić w śnieg z deszczem o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w środkowych regionach, do 7-8 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 50-70 kilometrów na godzinę, a nad samym morzem do 80 km/h.

Wilgotność powietrza sięgnie 80-90 procent. W większości kraju będzie odczuwalna wilgoć i zimno, mieszkańcy południowych regionów odbiorą pogodę jako chłodną. Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze Polski okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 55 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 987 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno. Okresami możliwe są opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na wtorek dla Poznania prognozowana jest pochmurna aura z okresowymi opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia we wtorek powinni spodziewać się pochmurnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 982 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pochmurno, ale pojawią się też przejaśnienia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 975 hPa.

