Pogoda na dziś - wtorek 05.04. Zmarzniemy, zmokniemy, a na dodatek silnie powieje

We wtorek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, ale wystąpią również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.