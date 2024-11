Pogoda na dziś. We wtorek 05.11 spodziewamy się dużej ilości słońca. Termometry pokażą od 8 do 11 stopni. Biomet będzie neutralny.

Wtorek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się słonecznie. Jedynie na zachodzie i lokalnie na północy wystąpi duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr z kierunku południowego.