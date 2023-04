Pogoda na dziś - wtorek 04.04. Zimny i pochmurny dzień, miejscami poprószy śnieg

Wtorkowy poranek zapowiada się pogodnie, jednak w ciągu dnia w całej Polsce zachmurzenie może wzrastać do dużego. Spodziewane są przelotne opady śniegu (1-3 centymetrów) w pasie od Podlasia, przez Mazury i północne Mazowsze, po Pomorze i Kujawy. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 3 st. C w centralnych regionach, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany.