Pogoda na dziś - wtorek 03.01. Odczujemy chłód, pomimo że nadal będzie ciepło

Pogoda na dziś, czyli na wtorek 03.01. Dzień przyniesie nam pochmurną aurę i lokalne opady deszczu, ale także rozpogodzenia. Termometry wskażą od 6 do aż 11 stopni Celsjusza. Niestety - w prawie całym kraju zapanują niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek w całej Polsce zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W prawie całym kraju mogą wystąpić lokalne opady do 1-3 litrów deszczu na metr kwadratowy, jedynie w zachodnich regionach nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Nizinie Szczecińskiej, poprzez 9 st. C w centralnej Polsce, do 11 st. C na południowym wschodzie. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na północy kraju w porywach rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza w Polsce wyniesie 70-80 procent. Na terenie całego kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, jedynie na południowym zachodzie aura nie będzie miała wpływu na naszą kondycję i samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie wtorek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i przejaśnień. W ciągu dnia może również słabo popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Wiatr z zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50 km/h. Barometry wskażą w południe 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni czeka pochmurny wtorek z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może rozwijać do 60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu we wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie. W ciągu dnia niebo jednak będzie się przejaśniać i wypogadzać. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający 50 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie wiatr, w porywach rozwijając do 50 km/h. W południe barometry wskażą 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek zapanuje duże zachmurzenie. Niebo będzie się rozpogadzać, ale mogą wystąpić również przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50 km/h, zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 1000 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl