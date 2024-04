Pogoda na dziś. Wtorek 02.04 przyniesie zdecydowane pogorszenie aury. W całej Polsce zrobi się chłodniej i będzie padać deszcz, w niektórych miejscach obficie. Możliwe są też słabe burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek we wschodniej połowie kraju będzie pochmurno, z miejscami intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu. Spadnie go tam od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 20 l/mkw. Na zachodzie Polski zachmurzenie będzie duże, lokalnie przelotnie popada deszcz o sumie 1-5 l/mkw. Mogą wystąpić również słabe burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, rozwijający prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 60-90 procent, przy czym najwyższa będzie na wschodzie kraju. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu w pierwszej części dnia. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, dość silny, porywisty. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 988 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się pochmurnego wtorku. W drugiej części dnia słabo i przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu zachmurzenie będzie duże. W drugiej części dnia pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny, porywisty. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi i przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni, dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Wystąpią też słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 978 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl