Pogoda na dziś - wtorek 02.01. Deszcz i śnieg, od -5 do 7 stopni

Wtorek w większości kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. W rejonie Mazur, Warmii i Podlasia spadnie do 3 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zmieniających się powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.