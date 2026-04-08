Pogoda na dziś - środa, 8.04. Lokalnie popada śnieg z deszczem, może zagrzmieć

Deszcz ze śniegiem
Prognoza pogody na środę
Pogoda na dziś. Środa, 8.04 przyniesie chmury na przeważającym obszarze kraju. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W części Polski temperaturę odczuwalną obniży silniejszy wiatr.

W środę w większości Polski będą kłębić się chmury. Miejscami przyniosą słaby, przelotny deszcz do 1-3 litrów na metr kwadratowy, na wschodzie i południu - deszcz ze śniegiem, a w Karpatach - śnieg do 1-2 centymetrów. Wciąż niewykluczone są burze. Pogodna aura spodziewana jest tylko na krańcach zachodnich i południowo zachodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na południu, południowym wschodzie i Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany, choć na wschodzie okresami powieje silniej, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na północnym wschodzie, gdzie wyniesie 60 procent, a najwyższa w pasie od Pomorza po Małopolskę i Podkarpacie - tam przekroczy 80 procent. W całej Polsce będzie nam chłodno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na południowym wschodzie i neutralne na pozostałym obszarze kraju.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie, które może przynieść przelotne opady deszczu. Pod wieczór zrobi się pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1011 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Możliwe są przelotne opady deszczu. Pod wieczór się rozpogodzi. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północy. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa przyniesie w Poznaniu umiarkowane i duże zachmurzenie oraz ryzyko przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Słupki rtęci wskażą nie więcej niż 9 st. C. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, z którego może przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą nie więcej niż 6-7 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 999 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
