Pogoda na dziś - środa 7.12. W wielu regionach pojawi się śnieg

Środa zapowiada się pochmurnie z niewielkimi przejaśnieniami. Synoptycy prognozują opady śniegu, okresami deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.