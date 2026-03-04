Pogoda na dziś - środa, 4.03. Miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na przeważającym obszarze kraju środa zapowiada się pogodnie. Większe zachmurzenie, ale z rozpogodzeniami, spodziewane jest jedynie lokalnie na północy. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany. Na północy i wschodzie powieje silniej, w porywach do 40 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w większości Polski i wyniesie 60-70 procent. 80 procent przekroczy tylko na północy. Na południowym zachodzie, południu i częściowo w centrum poczujemy ciepło, na północy - chłód, a w pozostałej części kraju, w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę, będzie nam komfortowo. Na południu i zachodzie warunki biometeo okażą się korzystne, a w reszcie Polski - neutralne.

Warunki biometeo w środę

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna. Temperatura osiągnie maksymalnie 10-11 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1012 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 7-8 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka dzień z pogodną i słoneczną aurą. Na termometrach pokaże się maksymalnie 9-10 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pogodna środa. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu i północnego zachodu, okaże się słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie spodziewana jest pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 14-15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 999 hPa.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl