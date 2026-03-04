Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 4.03. Miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr

Silny wiatr
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Środa, 4.03 przyniesie ładną aurę w większości kraju. W wielu rejonach termometry pokażą ponad 10 stopni, a miejscami może być nawet 15 stopni. W części Polski temperaturę odczuwalną zmniejszy silniejszy wiatr.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Na przeważającym obszarze kraju środa zapowiada się pogodnie. Większe zachmurzenie, ale z rozpogodzeniami, spodziewane jest jedynie lokalnie na północy. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany. Na północy i wschodzie powieje silniej, w porywach do 40 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-266301
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w większości Polski i wyniesie 60-70 procent. 80 procent przekroczy tylko na północy. Na południowym zachodzie, południu i częściowo w centrum poczujemy ciepło, na północy - chłód, a w pozostałej części kraju, w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę, będzie nam komfortowo. Na południu i zachodzie warunki biometeo okażą się korzystne, a w reszcie Polski - neutralne.

Klatka kluczowa-266343
Warunki biometeo w środę

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna. Temperatura osiągnie maksymalnie 10-11 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1012 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 7-8 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka dzień z pogodną i słoneczną aurą. Na termometrach pokaże się maksymalnie 9-10 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pogodna środa. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu i północnego zachodu, okaże się słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie spodziewana jest pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 14-15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 999 hPa.

Klatka kluczowa-266351
Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 132042929/Adobe Stock

Tagi:
