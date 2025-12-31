Pogoda na dziś - środa, 31.12. Czeka nas kolejna dostawa śniegu

Prognoza na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Na północnym wschodzie Polski w środę będzie dość pogodnie, a opady deszczu nie wystąpią. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się zachmurzenie duże i całkowite z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami śniegu, którego spadnie do 2-5 centymetrów. Jedynie na Pomorzu opady śniegu będą umiarkowane i intensywne, a ich suma wyniesie 5-15, miejscami 20 centymetrów. W Wielkopolsce nie powinno padać.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4/-3 st. C na wschodzie, przez -2/-1 st. C w centrum, do 0-2 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny - lokalnie jego prędkość wyniesie 40-50 km/h, a na Wybrzeżu - do 70 km/h.

Prognoza na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza największa będzie w pasie od Wybrzeża przez centrum kraju po Małopolskę i wyniesie 80 procent, a nawet powyżej 90 procent. Bardziej suche powietrze będzie na wschodzie i w południowo-zachodniej Polsce. Na zachodzie kraju biomet ma być neutralny, a w pozostałej części kraju - niekorzystny.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pochmurno i pojawią się słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura nie spadnie poniżej -4/-3st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1/0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Środa w Krakowie będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl