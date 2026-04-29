Prognoza Pogoda na dziś - środa, 29.04. Lokalnie pojawią się zimowe opady Damian Zdonek

W środę rano dopisze pogodna i słoneczna aura. W ciągu dnia czeka nas wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, nad ranem również samego śniegu, na północnym wschodzie kraju. Śnieg ma również padać w Karpatach. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez do 9-10 st. C w centralnej Polsce, do 12-13 st. C w regionach zachodnich. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z północy.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od około 40 do ponad 60 procent. Niemal wszędzie będzie zimno, tylko mieszkańcy zachodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie duże i całkowite zachmurzenie, nie będzie padać. Termometry wskażą maksymalnie 9-10 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka w środę umiarkowane zachmurzenie, bez opadów. Słupki rtęci pokażą 8-9 st. C. Wiejący z północy wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1030 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie, nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie 10-11 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, bez opadów. Termometry wskażą 9-10 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.