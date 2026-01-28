Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W większości Polski wystąpi całkowite zachmurzenie, ale na zachodzie spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. W wschodniej części kraju pojawią się słabe opady śniegu do 1-3 centymetrów i mokrego śniegu. Lokalnie możliwe są opady marznące. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3/-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka w całym kraju - najwyższa na wschodzie, gdzie przekroczy 95 procent. W całej Polsce odczujemy chłód. We wschodniej połowie kraju warunki biometeo będą niekorzystne, a na zachodzie - neutralne.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się pochmurnie z niewielkimi rozpogodzeniami. Nad ranem wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie -1/0 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzień będzie pochmurny. Okresami pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1/0 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 0-1 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pochmurna. Temperatura osiągnie maksymalnie 2-3 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, będzie słaby. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 985 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę mieszkańców Krakowa czeka pochmurna aura z opadami śniegu nad ranem oraz ryzykiem opadów marznących. Termometry pokażą maksymalnie 1-2 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 973 hPa.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl