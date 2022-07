Pogoda na dziś - środa 27.07. Komu przyda się parasol?

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W południowych i wschodnich regionach pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. Przelotnie popadać może również na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-20 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko w północnej części kraju okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.