Pogoda na dziś - środa 27.03

W prawie całym kraju środa przyniesie słoneczną aurę. Słabe opady deszczu mogą pojawić się w ciągu dnia jedynie w środkowej Polsce i na Mazurach. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni C na Podlasiu do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresowo osiągając w porywach prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, lokalnie nawet większą.