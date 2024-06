Pogoda na dziś. Środa 26.06 prawie w całej Polsce upłynie pod znakiem słońca. Na południu kraju zbierze się więcej chmur i popada deszcz, a w górach zagrzmi. Termometry wskażą od 26 do 30 stopni Celsjusza.

Środa zapowiada się pogodnie, jednak w południowych regionach w ciągu dnia nastąpi jednak wzrost zachmurzenia do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu, do 10 litrów na metr kwadratowy. W górach wystąpią burze, podczas których suma opadów wyniesie do 30 l/mkw.