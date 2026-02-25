Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 25 lutego. Od lekkiego mrozu do nawet 10 stopni. Miejscami poprószy

Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - środa, 25.02. Środa przyniesie duże zachmurzenie, a miejscami także zimowe opady. Termometry w części kraju pokażą co najwyżej zero stopni. Znajdą się i tereny, w których będzie nawet 10 stopni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W ciągu dnia możemy się spodziewać dużego zachmurzenia, ale też przejaśnień. W centralnej i na południowo-wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady śniegu do jednego centymetra. Miejscami pojawi się deszcz ze śniegiem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -1/0 st. C na Podlasiu, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Klatka kluczowa-249313
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza zamknie się w przedziale od 60 do ponad 80 procent. Na wschodzie i w centrum kraju odczuwalny będzie chłód. Na pozostałym obszarze zapanuje komfort termiczny. Biomet będzie niekorzystny na południowym wschodzie kraju, a w pozostałych regionach - neutralny.

Klatka kluczowa-249423
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w środę duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym możliwy jest też przelotny opada śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie wiał umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 3 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr powieje z północy, umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia środa z dużym zachmurzeniem i przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Powieje północny, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie, poza tym okresami popada śnieg z deszczem. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 998 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/Kontakt24

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaZima
Czytaj także:
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Niebezpieczna ślizgawica. Są kolejne ostrzeżenia
Prognoza
Alerty hydrologiczne
Przekroczone stany alarmowe na rzekach. IMGW ostrzega
Prognoza
Oblodzenia, marznące opady, gołoledź, szklanka
Nocą pojawi się lodowica. Uważajmy
Prognoza
Możliwe roztopy
"Jedne pola skorzystają z zimowej kołderki, inne odczują skutki odwilżowej huśtawki"
Polska
Grecki region Ewros pod wodą
Powódź w Grecji. Na horyzoncie kolejne obfite opady
Świat
Tygrys z parku Tiger Kingdom Chiang Mai, gdzie w lutym zmarły 72 tygrysy
Padło ponad 70 tygrysów. Żyły w parku odwiedzanym przez turystów
Świat
Pogodnie, wiosna
Napłynie powietrze znad Afryki. Jak ciepło będzie?
Prognoza
Zalany dom w miejscowości Objezierze (woj. pomorskie)
"Dużo wody, wszystko jeszcze płynie"
Polska
Nowojorski Times Square pod śniegiem
Bałwan na Times Square, biało w Central Parku
Świat
Śnieżyce nękają część USA
Znany dziennik podjął bezprecedensową decyzję. Przez śnieżycę
Świat
Opady we wtorek
Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy
Prognoza
Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Katastrofa śmigłowca. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
Śnieżyce w USA
Spadło ponad 90 centymetrów śniegu, setki tysięcy odbiorców bez prądu
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem
To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów
Prognoza
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu
Polska
Interwencja strażaków po zalaniu spowodowanym roztopami
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Polska
Deszcz, noc
Noc na plusie, ale z opadami
Prognoza
Kot z czworgiem uszu
Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów
Ciekawostki
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
10 centymetrów śniegu, tęgi nocny mróz i napływ "gorąca" znad Afryki
Prognoza
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
Polska
ventusky-rain-3h-20260224t0000-52n19e
Deszcz zamiast mrozu. Mapy pokazują, gdzie pada
Prognoza
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
Świat
Zła jakość powietrza w Seulu
Wydano ostrzeżenia przed smogiem. Mieszkańcy założyli maseczki
Smog
deszcz, ulewa, noc
Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
Polska
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
Nauka
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
Świat
Żółwie wróciły na wyspę
Wyginęły prawie 200 lat temu, właśnie wróciły
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom