Pogoda na dziś - środa, 25 lutego. Od lekkiego mrozu do nawet 10 stopni. Miejscami poprószy

W ciągu dnia możemy się spodziewać dużego zachmurzenia, ale też przejaśnień. W centralnej i na południowo-wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady śniegu do jednego centymetra. Miejscami pojawi się deszcz ze śniegiem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -1/0 st. C na Podlasiu, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza zamknie się w przedziale od 60 do ponad 80 procent. Na wschodzie i w centrum kraju odczuwalny będzie chłód. Na pozostałym obszarze zapanuje komfort termiczny. Biomet będzie niekorzystny na południowym wschodzie kraju, a w pozostałych regionach - neutralny.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w środę duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym możliwy jest też przelotny opada śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie wiał umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 3 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr powieje z północy, umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia środa z dużym zachmurzeniem i przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Powieje północny, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie, poza tym okresami popada śnieg z deszczem. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 998 hPa.