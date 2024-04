Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Poza tym prognozuje się postępujące od południowego wschodu w głąb kraju opady deszczu o sumie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie opad rzędu 20 l/mkw., a w szczytowych partiach spadnie do 10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na ogół północno-wschodni.