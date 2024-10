W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy wyrównane wartości, od 13 stopni Celsjusza na Warmii, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie do 14-15 st. C w pozostałej części kraju. Powieje północno-zachodni wiatr, przeważnie słaby i umiarkowany, jednak momentami podmuchy mogą okazać się silniejsze, zwłaszcza na północy