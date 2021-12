Pogoda na dziś - środa 22.12. Mróz nawet do 7 stopni, w niektórych miejscach popada śnieg

czytaj dalej

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wystartuje w kosmos 24 grudnia - ogłosiły w sobotę NASA i spółka astronautyczna Arianespace. Pod koniec listopada odwołano termin 18 grudnia. Naukowcy liczą na to, że przyczyni się on do rozwoju ludzkiej wiedzy o wszechświecie nie mniej niż Teleskop Hubble’a.