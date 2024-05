Pogoda na dziś. Środa 22.05 będzie bardzo ciepłym, ale także burzowym dniem. Miejscami spodziewane będą opady deszczu do 30-40 litrów na metr kwadratowy oraz grad. Na termometrach zobaczymy od 23 do 29 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - środa 22.05

W północnej i wschodniej Polsce środa będzie na ogół pogodna. Pozostałe regiony znajdą się pod wpływem strefy przelotnych opadów, która w ciągu dnia będzie przemieszczała się z Dolnego Śląska w głąb kraju. Po południu rozwiną się w niej także burze, najbardziej intensywne na obszarze od Ziemi Lubuskiej po Podkarpacie. W burzach spodziewane są opady do 30-40 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz lokalny grad. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 29 st. C na Mazowszu. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i porywisty.