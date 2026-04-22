Prognoza Pogoda na dziś - środa, 22.04. W ciągu dnia pojawi się więcej chmur Arleta Unton-Pyziołek |

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Środa przywita nas słoneczną aurą, ale w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia, szczególnie w centrum i na południu kraju, a pod wieczór - także na północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na zachodzie i północy dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W większości Polski wilgotność powietrza wyniesie poniżej 50 procent - wartość tę przekroczy tylko na Wybrzeżu. Na wschodzie, południu i częściowo w centrum będzie nam chłodno, a w pozostałej części kraju - komfortowo. Warunki biometeo okażą się korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w środę małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przez większość dnia zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie małe, by pod wieczór wzrosnąć do umiarkowanego. Temperatura osiągnie maksymalnie 16 st. C. Da się odczuć umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się obniża, w południe spadnie do 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę mieszkańcy Poznania mogą się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura sięgnie maksymalnie 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie się obniża, w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą oczekiwać w środę małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się 993 hPa.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl