Pogoda na dziś - środa 21.12. Deszcz prawie w całej Polsce, chwilami silny wiatr

W środę będzie przeważać pochmurna aura. Początkowo na północy i zachodzie kraju pojawią się opady deszczu rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy. W drugiej części dnia popada, do 2 l/mkw., także w południowych i centralnych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, w górach osiągając do 40-60 kilometrów na godzinę, powieje z kierunku południowo-zachodniego.