W środę czeka nas wzrost zachmurzenia. W godzinach popołudniowych i wieczornych na linii Dolny Śląsk-Warmia uformują się chmury, z których przelotnie popada deszcz o natężeniu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są też burze . W czasie wyładowań deszczu może spaść lokalnie powyżej 25 l/mkw. Istnieje ryzyko wystąpienia opadów drobnego gradu. Temperatura maksymalna wyniesie 20-22 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Powieje południowo-zachodni wiatr. Na wschodzie będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie i północy - okresami dość silny. W porywach może osiągać prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę. Uwaga: w trakcie burz porywy wiatru mogą przekraczać 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą korzystne na północnym zachodzie, południowym wschodzie i wschodzie kraju, w pozostałych regionach - niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na przełomie dnia i nocy możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę prognozuje się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia do umiarkowanego. Nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu koło południa. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 1006 hPa.