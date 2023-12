Pogoda na dziś - środa 20.12. Deszcz, deszcz ze śniegiem i silne porywy wiatru

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr z kierunku zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach w większości kraju rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę, na zachodzie i Pomorzu do 70 km/h.